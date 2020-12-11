TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi

TBMM (AA) – Meclis Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurulda, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı'nın 2021 yıl bütçeleri ile 2019 yılı kesin hesapları ele alındı.

Görüşmelerde şahsı adına söz alan AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Hakkari'nin geçim kaynaklarının başında sınır ticareti ve hayvancılığın geldiğini belirtti.

Sınır ticaretinin Irak Savaşı'yla, hayvancılığın ise 1984'ten bu yana bölücü terör örgütünden dolayı sekteye uğradığına işaret eden Dinç, "Bu zamana kadar yaptıklarıyla tüm dünyaya örnek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıldır verdiği çabalar neticesinde özellikle son üç yılda bölgemizin terörden temizlenmesinden dolayı teşekkür ederiz. Kepçeler, PKK terör örgütü için çukur kazmak yerine yol yapmakta, altyapıyı inşa etmekte kullanıldı. PKK terör örgütünün adeta enkaza çevirdiği bu güzel şehrimizi hamdolsun süratle ayağa kaldırdık ve devletimizin desteğiyle, vatandaşlarımızı tekrardan tarım, hayvancılık ve ticaret gibi geçim kaynaklarına teşvik ettik." diye konuştu.

Görüşmelerde şahsı adına söz alan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ise Türkiye'nin dünya ticareti içerisindeki payının her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Dünya ticaretinde değişen şartlarla, ülkemizin de uyumunu teminen, ilgili kurumların hukuki, idari, fiziki, teknik ve mali kapasitelerinin dünyadaki gelişmelere uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Türk markasını ve Türk üreticisini koruyacak önlemlerin alınması şarttır. Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat güncellenmeli, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkinlikleri artırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

– CHP ve AK Parti arasında "milletvekiline hakaret" tartışması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eski sistemde hükümetin Meclis'in içinden çıktığına ve bakanlarla çok çetin tartışmalar yaşandığına dikkati çekerek,, "Bu sistem öyle değil. Bu sistemde millet, yürütme yetkisini bir kişiye, yasama yetkisini 600 milletvekiline veriyor. Dolayısıyla, yürütme buraya niye geldi, beş gündür yürütme niye burada? Beş gündür, yürütme bizden para istemek için burada. Biz bu anda, bütçe görüşmelerinde, veren eliz." şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın polemik yaptığını ileri süren Altay, AK Parti sıralarına dönerek "Polemiği burası yapacak." dedi.

Bu kürsünün, milletin vekillerine hesap sorma değil, millete hesap verme kürsüsü olduğunu kaydeden Altay, "Rekorlarla övündü, rekorlarla. İhracat vesaire, bunlara girmekle zaman kaybedemeyiz, öyle görünüyor. Asgari ücret komisyonu toplandı, hükümetin künyesi burada. Türkiye'de bir asgari ücretlinin maaşının 30 katını alıyor Cumhurbaşkanı, milletvekili de 20 katını alıyor." diye konuştu.

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yeni sistemde meclisi de hükümeti de milletin seçtiğini belirterek, her iki bakanın da millete saygısından dolayı, hakikatleri ortaya koyarak konuşmasını yaptığını söyledi.

Fikirlerin fikirlerle çürütülebileceğini, fikirlerin gürültüyle bastırılamayacağını ifade eden Akbaşoğlu, "Bu, olsa olsa faşizan bir yaklaşım olabilir. Biz, hiçbir zaman faşist yaklaşımlara pabuç bırakmadık, bırakmayacağız." dedi.

Altay ise Akbaşoğlu'nun kendisini dinlemediğini iddia ederek, bir bakanın hiçbir milletvekiline hakaret edemeyeceğini söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "emperyalist batı hayranlığı" ifadelerine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse Avrupa Birliği'yle, her iki tarafın da asla görmezden gelemeyeceği, kaybetmeyi kesinlikle istemeyeceği çok köklü siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz vardır. Türkiye olarak bu ilişkilerin ruhuna halel getirecek hiçbir adım atmadık, atmayız." dediğini aktardı.

Oluç, "Siz hangi emperyalist Batı hayranlığından bahsediyorsunuz, hangisinden?" diye sordu.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis'te konuşma hakkına sahip olanların, aslında konuşma hakkı bakımından da eşit haklara sahip olduklarına dikkati çekerek, "Eğer polemik yapmak ayıp bir şeyse 'O ayıbı siz yapmayın, o ayıbı biz yapalım' demek doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı maaşı ile asgari ücret arasındaki farkın 2003 yılında 70 kat olduğunu hatırlatan Bostancı, "Türkiye'nin gerçekliği. Bugün 40 kattır. Yani ikisi arasındaki mahiyet farkını Sayın Engin Altay şüphesiz takdir eder, rakam bilen herkes eder. Biz, 100-150 dolar civarında almışız asgari ücreti, 300-400 dolar bandına taşımışız. Yani enflasyon çerçevesinde aşağı doğru inebiliyor, sonra yeniden o artırılıyor. Emin olun, gönül ister ki asgari ücreti bin dolar yapalım, 2 bin dolar yapalım." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ise sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyetine zarar verecek ve onun üyelerini istiskal edecek beyanlarda bulunma hakkının olmadığını söyledi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.