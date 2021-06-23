TBMM KİT Komisyonunda TH Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin hesapları görüşüldü

TBMM (AA) – TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, TH Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin 2017-2018 yılı hesapları görüşüldü.

Tasfiye Halinde (TH) Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş Tasfiye Memuru Satı Balcı, komisyonda yaptığı konuşmada, 1997 yılında, 13 yıl sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirket faaliyetlerinin, yönetim kurulunca 2009 sonu itibarıyla 1 yıl süreyle geçici olarak durdurulmasının kararlaştırıldığını hatırlatarak, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) şirket faaliyetlerinin 1 yıl süreyle durdurulmasının kararını onayladığını anımsattı.

Bunun üzerine Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi ve Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesinin satılmasına karar verildiğini hatırlatan Balcı, satış işlemlerinin de SPK tarafından onaylandığını ifade etti.

Balcı, tasfiye kararıyla ilgili şirketin tüm işlemlerini yaptığını aktararak, "Şirketimiz nakde geçmiş, alması gereken tedbirleri almıştır. Şu anda geldiğimiz noktada tasfiyeye hazır durumda bekliyoruz ancak 4 davamız var. Bir davamız bitti. Kesin karar içi talepte bulunduk." dedi.

2017'de sermayelerinin 5 milyon lira ve öz kaynaklarının 8,6 milyon lira ve net karının 696 bin lira olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"2018 yılı itibarıyla öz kaynaklarımız 9,7 milyon liraya, karımız 1,1 milyon liraya ulaştı. 2019 itibarıyla 11 milyon lira öz kaynağımız, 1,3 milyon lira net karımız bulunuyor. 2020 yılını ise 11,9 milyon lira öz kaynak ve 867 bin lira net karla kapatmış durumdayız. Nakit bir durumdayız. Mahkeme sonuçları biter bitmez de tasfiyemizi sonlandıracağız."

Toplantıda, milletvekillerinin konuşmalarının ardından, TH Kalkınma Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2017-2018 yılı hesapları genel görüşe sunuldu.

Komisyonda ayrıca Arıcak Turizm ve Ticaret AŞ'nin 2017-2018 yılı hesapları da genel görüşe sunuldu.