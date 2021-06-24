TBMM tatile çıkmayacak

Yazan:
Alaturka Online
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1 Temmuz günü tatile çıkması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmeyecek, çalışmalarına devam edecek. Sürenin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 22.06.2021 tarihli 94’üncü Birleşiminde karar verilmiştir.”

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