TBMM tatile çıkmayacak

1 Temmuz günü tatile çıkması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmeyecek, çalışmalarına devam edecek. Sürenin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
“Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 22.06.2021 tarihli 94’üncü Birleşiminde karar verilmiştir.”