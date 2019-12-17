TBMM’de 145 bin TL’lik yem parası gerginliği!

TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yapılan harcamaları eleştirirken, ilginç bir açıklamada bulundu.

Başarır, Cumhurbaşkanlığı tarafından bir yılda 145 bin Lira yem parası harcandığını belirtti ve “Çok merak ettim, bu Cumhurbaşkanı ne besliyor?Aslan? Timsah? Sırtlan? Ne besliyor bu adam? Sonra aklıma geldi, beyefendi organik besleniyor, organik. Yani yumurtası, tavuğu, eti, koyunu, sütü, peyniri; beyefendi organik beslenmesinin yem parasını halkın vergisinden alıyor, işte, sizin itibarınız ” deyince AKP sıralarından, “Yalan söylüyorsun” sesleri yükseldi.

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BAŞARIR, SİYANÜRLÜ İNTİHARI HATIRLATTI

“Saray’ın elektrik faturası 850 bin Lira” diyen Başarır, “Beyler, 2019 Ocak-Eylül ayları arasında 3,5 milyon insanın elektriği kesilmiş, Fatih’te 4 kardeş 607 lira elektrik faturasını ödeyemediği için intihar ediyor. Siz de bu bütçeyle övünüyorsunuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kilosu 4500 Lira olan beyaz çay içtiğini söyleyen Başarır, “Sayıştayın denetiminden geçmeyen harcamalar var. Mesela nedir? Sayın Cumhurbaşkanının çatal bıçak takımına 1,5 milyon lira vermişiz, iyi kessin diye. Sayın Cumhurbaşkanının bir seferlik mutfak kullanım araçlarına 1,4 milyon vermişiz. Süs eşyalarına 3,6 milyon vermişiz. Beyefendimizin saray mobilyaları 39 milyon. Peki, son marifeti ne? Yüzen saray. Yatına da 57 milyon lira para ayrılmış. Bakın, ben plakalarınıza bakıyorum, AK; tabelanıza bakıyorum AK; isminize bakıyorum, AK. Keşke sizin şu sokakta da yüzünüz ak olabilseydi keşke.” diye konuştu.

“TAM BİR ŞARLATANSIN”

Bu sözleri üzerine AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Başarır’a “Tam bir şarlatansın” diye karşılık verince CHP’li vekil AKP sıralarına, “Cumhurbaşkanı ve siz, bir elinizde Kur’an, dilinizde iman ama şu anda sizi görüyorum ki her tarafınız yalan, talan… İtibarınız ahiretteki en büyük günahınız olacak sizin! Hiç utanmıyorsunuz, hiç sıkılmıyorsunuz. Sayın Öztunç, Sayın Yavuzyılmaz, bu termik santraldeki filtreler için uğraştınız ama teessüf ediyorum; burada 4 milletvekili var, onlara da bir filtre takın, asıl çevre kirliliğini, gürültüyü yapan onlardır.” ifadelerini kullandı.