TBMM'de bu hafta

TBMM (AA) – ALİ KEMAL AKAN – Meclis, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve finansal piyasalara katkı sunacak düzenlemeleri içeren kanun teklifi üzerindeki mesaisini sürdürecek.

Genel Kuruldaki görüşmeleri geçen hafta başlayan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 11 maddesi kabul edilmişti. Genel Kurul, 17 Mart Salı günü toplanarak, teklifin görüşmelerine devam edecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklife göre, aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek.

Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar ertelenebilecek. Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek, tabancalarının reklamı, tanıtımı yapılamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı'nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç etme yetkisi 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek.

Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olabilecek.

Dernekler, 6 ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını mülki idare amirliğine bildirecek, bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 500 lira idari para cezası uygulanacak.

İşverenlere, bu yıl sektör ayırımı yapılmaksızın ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar planları düzenlenemeyecek.

Yasa dışı bahis ve şans oyunları, katalog suçlar kapsamına alınacak.

Yurt dışında süresiz ikamet iznine sahip Türk vatandaşları da çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

Genel Kurulda, ekonomi alanındaki "torba" kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanması halinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, 17 Mart Salı günü toplanacak. Komisyonda, Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarına uymayan kurumların temsilcileri dinlenecek.