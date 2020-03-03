TBMM’de kritik Suriye toplantısı

Kapalı oturum şeklinde yapılacak toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar milletvekillerine bilgi verecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu da davet etti. Diğer bakanlar ise milletvekili olmadıkları için Genel Kurul’a katılamayacak. Görüşmelerde konuşulanlar, 10 yıl süreyle gizli tutulacak ve açıklanmayacak. Kapalı oturumda bakanlar milletvekillerine bilgi verecek, daha sonra da siyasi parti grupları adına konuşmalar yapılacak. AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti’den birer milletvekili, İdlib konusunda partilerinin görüşlerini ortaya koyacak.