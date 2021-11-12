CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Genel Kurulda görüşülen Türkiye ile Katar Devleti Hükümetleri arasındaki büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde iş birliği konulu kanun teklifi üzerinde CHP Grubu adına konuşma yaptı. Konuşmanın ardından, AKP Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu söz alarak, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a sataşmada bulundu. Bu sataşma üzerine tekrar söz alan CHP’li Başarır deyim yerindeyse Akbaşoğlu'na ateş püskürdü. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alimahirbaşarır #muhammeteminakbaşoğlu #tbmm #chp #akp #meclistv #tartışma #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online TBMM’de ‘orduya hakaret’ tartışması! CHP’li Başarır AKP’li Akbaşoğlu’na ateş püskürdü! “Haddini bil”