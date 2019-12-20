TBMM’de Resmi Gazete’de İslami referans tartışması

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin maddelerinin görüşmeleri tamamlandı.

Görüşmelere Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu İslami Finans kuruluşlarını denetleyecek bağımsız denetçilerin etik kurallarının belirlediği ve İslami referanslara yer veren düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanması damgasını vurdu.

‘KABUL EDİLEBİLİR BİR YAKLAŞIM DEĞİL’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 14 Haziran tarihli Resmi Gazete’de faizsiz finans kuruluşlarının bağımsız denetimini yürüten denetçiler için etik kurallarını yayınladığını anımsattı.

Devletin mevzuatına ilk kez “bir kutsal kitaptan” ayetler girdiğini belirten Özel, “Burada ilk kez dipnotlarında Kur’an-ı Kerim’den ayetlerin bulunduğu ve denetçinin davranış biçimlerini şeri hükümlere göre belirleyen bir süreç var, bu doğru değil. Bu, inanç istismarıdır. Yüzde 99’u Müslüman da olsa olmayanların da bulunduğu bir süreçte, bir toplumda bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil.” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İslami referansların kullanılmasının İslami finans noktasında doğal olduğunu ifade ederek batılı aydınlardan örnek vererek şu ifadeleri kullandı: “Bizde de helal sertifikası var ve bu helal sertifikası da Ticaret Bakanlığı’nın riyasetinde. Bahsi geçen konu Katılım Bankası. Finans sektöründe helal finans hareketlerini yapan, mevduat toplayan ve ona göre de helal dairede mevduat, kredi dağıtan bir kurum.

HEGEL OLACAK DOSTOYEVSKİ OLACAK, LOCKE OLACAK…

Şimdi, bu kurumun çalışmasıyla ilgili hususlarda, yine o kurumun kuruluş amacına uygun bir şekilde çalışması için İslami referansların kullanılıyor olmasından daha doğal hiçbir şey olamaz. Hegel’den olacak, Dostoyevski’den olacak, John Locke, Machiavelli, Shakespeare konuşacak, Allah’ın kitabı olunca ‘hayır’ diyeceğiz.” (AA)



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