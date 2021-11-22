TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun muhalefet milletvekillerine "gülmeyin" demesin sonrası tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve diğer CHP milletvekilleri ayağa kalktı. CHP milletvekillerini AKP milletvekilleri yatıştırdı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #süleymansoylu #tbmm #chp #akp #içişleribakanı #haber #siyaset #tartışma #politika #polemik #enginözkoç #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online TBMM’de Süleyman Soylu gerilimi! CHP’li vekiller ayağa kalktı!