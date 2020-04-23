TBMM'nin açılışının 100. yılı

TBMM (AA) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı, Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "TBMM; gerektiğinde devletin aklı, gerektiğinde milletin vicdanı, gerektiğinde kılıç tutan eli, milletin zırhı, iradesi bizatihi milletin ta kendisidir." dedi.

TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Meclis Genel Kurulunda konuşan Destici, "Büyük Millet Meclisi'nin, bir yönüyle hem Meclisi Mebusan'ın devamı hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı

Bağımsız, çağdaş, güçlü bir devlet ve toplum inşa eden bir Meclise sahip olunduğu vurgulayan Destici, "TBMM, bu yönüyle hem Türk tarihinde hem de dünya tarihinde çok önemli ve özel bir yer tutar. Onun içindir ki Türk milleti Meclisi ile gurur duymaktadır. Onun, geçmişte neleri başardığını, gelecekte neleri başaracağını bilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, TBMM'nin gerektiğinde devletin aklı, gerektiğinde milletin vicdanı, gerektiğinde kılıç tutan eli, milletin zırhı, iradesi bizatihi milletin ta kendisi olduğunu kaydetti.

Geçmişten bugüne yaşananlara bakıldığında, içeride ve dışarı Türkiye'ye düşmanlık edenlerin ilk hedefinin TBMM olduğunu belirten Destici, "Bu, Cumhuriyet henüz kurulmadan, milli mücadele devam ederken de böyle olmuştur, 15 Temmuz ihanet hareketinde de böyle olmuştur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hakimiyet Allah'ın, irade, egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir." dedi.

– "TBMM, hürriyetçi demokratik sistemin kalbidir"

Demokrat Parti Genel Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal da TBMM'nin 100. yılına tanıklık etmenin onur olduğunu belirterek, "TBMM, hürriyetçi demokratik sistemin kalbidir. TBMM her şeyin açıkça, herkesin gözü önünde cereyan etmesinin teminatıdır. TBMM, hakların, hürriyetlerin bekçisidir. İşte 100. yılında bugün, TBMM'de tüm üyelere, Meclisin varlığının kaim olması için tüm haklarına öncelikle sahip çıkma yükümlülüğü düşmüştür. Bunun için ise yüzyıl önceki kurucu ruhun yeniden icra etmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

– "Emekçi halkın hakimiyetini mutlaka kazanacağız"

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, 23 Nisan'ın sadece bir kutlama günü değil, daha fazla mücadele günü olduğunu söyledi.

Meclisin halkın mücadelesinin bir alanı olduğunu belirten Baş, "Bugün 23 Nisan 2020, halkımıza yüzüncü yıl sözümüz olsun; emekçi halkın hakimiyetini mutlaka kazanacağız." diye konuştu.

– "Çocuklarımıza geleceğe umutla bakacak bir ülke armağan etmek"

Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da 23 Nisan 1920'de büyük bir sorumluluk bilinciyle açılan yüce Meclisin istiklal ve hürriyet için verilen müstesna mücadelenin çıkış noktası olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Milletin ve vatanın zor günlerinde, yurdumuzun dört bir yanından gelen, farklı görüşlerin bir arada, omuz omuza verdiği bu mücadeleye önderlik eden başta Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclisin her bir üyesini ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çocuklarımıza kısır çekişmelerin hakim olduğu, hukukun ayaklar altına alındığı, topallayan bir meclis, bir demokrasi bırakmamalıyız. Bugün milletvekili olarak birlikte görev yaptığımız tüm arkadaşlarımızı yüz yıl önce Birinci Meclis ile nasıl başladığımızı, yüz yıl sonra nerede olduğumuzu, önümüzdeki yüz yılda çocuklarımıza nasıl bir Meclis bırakmak istediğimizi düşünmeye ve Meclisi yeniden sistemin merkezine oturtmak ve tarihi hatadan dönerek güçlendirilmiş parlamenter sistem için birlikte mücadele etmeye davet ediyorum."

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, millet egemenliğini idrak etmenin, gücü, çoğunluğu, imtiyaz ve menfaati bir hak sebebi olarak görmeyi değil, hakkı ve adaleti herkes için ve her koşulda üstün tutmayı gerektirdiğini söyledi.

Karaduman, "Milli iradenin önünde bir engel olarak duran" yüzde 10'luk seçim barajını kaldırmanın, 100. yılında gazi Meclisin öncelikli görevi olması gerektiğini savundu.

Çocukların 23 Nisan Bayramı'nı kutlayan Karaduman, "Büyükleri olarak bizlerin vazifesi, çocuklarımıza geleceğe umutla bakacak bir ülke armağan etmektir." diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'da konuşmaların tamamlanmasının ardından birleşimi 20 Mayıs Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere kapattığını belirtti.

Öte yandan Şentop, İslam aleminin yarın başlayacak Ramazan ayını tebrik ederek, TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla bu akşam saat 21.00'de evlerden İstiklal Marşı okuma davetini yineledi.

Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis merdivenlerinin farklı noktalarında milletvekilleri ve gazetecilerle ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi.