TCDD’den YHT biletlerine fahiş zam!

TCDD, Yüksek Hızlı Tren seferlerinde 30 günlük abonman bilet ücretlerine fahiş düzeyde zam yaptı. Eskişehir-Ankara, Ankara-Konya arası abonman ücretleri fahiş oranda zamlandı.

Yapılan zamdan en çok günübirlik Ankara’ya giden memurların ve öğrencilerin etkileneceği tahmin ediliyor. Eskişehir-Ankara hattında çalışanların ve öğrencilerin tercih ettiği 30 günlük abonman bileti 480 liradan bin 687 liraya çıktığı.

İnternet ve mobil satış kanallarına uygulanan yüzde 1,5 indirimin ise kaldırıldığı öğrenildi.

ZAMLA BİRLİKTE İNDİRİMLER DE KALDIRILDI

TCDD tarafından abonman biletlere yapılan zamma göre fiyatlar şu şekilde oldu:

Ankara-Polatlı 220 TL’den 877 TL’ye çıktı.

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya 480 TL’den bin 687’ye çıktı.

Polatlı-Eskişehir 352’den bin 260 TL’ye çıktı.

Ankara-İstanbul 2 bin 100 TL’den 3 bin 847 TL’ye çıktı.

Yapılan zamlarla birlikte bazı indirimlerin de kaldırıldığı öğrenildi. Business sınıfta tüm ticari indirimler ve ücretsiz seyahat hakkına sahip yolculardan alınan mevki farkı ücretleri kaldırıldı.

Business vagondan bilet alacak tüm yolculardan indirimli/ücretsiz seyahat kartlarına bakılmaksızın business sınıf tam ücreti alınacak. İnternet ve mobil satış kanallarına uygulanan yüzde 1,5 indirim kaldırıldı.

MİLLETVEKİLİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Eskişehir CHP Milletvekili Utku Çakırözer de sosoyal paylaşım sitesindeki paylaşım ile zamma tepki gösterdi.

Çakırözer, paylaşımında “Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam üstüne zam. Eskişehir-Ankara hattında çalışanların tercih ettiği 30 günlük abonman 624 liradan 1.687 liraya çıktı. Memurun maaşına yüzde 5.5 tren biletine yüzde 170 zam! İnsaf…” ifadelerine yer verdi.