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19 Nisan 2023
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TCG Anadolu gemisine yoğun ilgi: Kuyruğun sonu görünmedi

Alaturka Online
Alaturka Online

İçinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı gemiyi görmek isteyen çok sayıda ziyaretçi sabah saatlerinden itibaren Sarayburnu’na adeta akın etti.

Liman girişinde bekleyenlerin oluşturduğu birkaç kilometrelik kuyruk Ahırkapı’ya kadar uzandı.

Geminin askeri görevlileri tarafından içeri alınan her yaştan vatandaşlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Kimi ziyaretçiler çocuklarıyla beraber gemiyi gezerek, farklı bir gün geçirdi.

23 Nisan’a kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek TCG Anadolu gemisinin 24 Nisan’da İstanbul Boğazı’ndan geçerek vatandaşları selamlaması bekleniyor. (AA)

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