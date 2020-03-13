TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10018
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05701
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6998
BHD BAHREYN DİNARI 16.6252
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7088
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.5801
BRL BREZİLYA REALİ 1.3100
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05215
CZK ÇEK KORUNASI 0.26785
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042
MAD FAS DİRHEMİ 0.65619
PHP FİLİPİN PESOSU 0.12281
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39036
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00519
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2518
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08497
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.92555
HKD HONG KONG DOLARI 0.80798
IQD IRAK DİNARI 0.00526
ISK İZLANDA KRONU 0.04662
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01543
LYD LİBYA DİNARI 4.5214
HUF MACAR FORİNTİ 0.02065
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11347
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4671
MXN MEKSİKA PESOSU 0.29304
EGP MISIR LİRASI 0.39979
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066
PEN PERU YENİ SOLU 1.7789
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6059
RSD SIRP DİNARI 0.05949
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4477
SYP SURİYE LİRASI 0.01438
THB TAYLAND BAHTI 0.19754
TND TUNUS DİNARI 2.2082
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7959
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24003
OMR UMMAN RİYALİ 16.3033
JOD ÜRDÜN DİNARI 8.8530
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7018
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.20900
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8615

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