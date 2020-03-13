TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10018
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05701
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.6998
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|16.6252
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.7088
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.5801
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3100
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05215
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.26785
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00042
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.65619
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.12281
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39036
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00519
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2518
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08497
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.92555
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.80798
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00526
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04662
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01543
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.5214
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02065
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.11347
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.4671
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29304
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.39979
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00066
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7789
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6059
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05949
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.4477
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01438
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.19754
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.2082
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.7959
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.24003
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|16.3033
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.8530
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.7018
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.20900
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8615