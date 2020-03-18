TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10234
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05768
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.8061
BHD BAHREYN DİNARI 17.1002
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7580
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.6258
BRL BREZİLYA REALİ 1.2885
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05331
CZK ÇEK KORUNASI 0.26113
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042
MAD FAS DİRHEMİ 0.66807
PHP FİLİPİN PESOSU 0.12502
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37899
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00512
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1448
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08699
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.93352
HKD HONG KONG DOLARI 0.83149
IQD IRAK DİNARI 0.00541
ISK İZLANDA KRONU 0.04642
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01456
LYD LİBYA DİNARI 4.6663
HUF MACAR FORİNTİ 0.02022
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.11493
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4772
MXN MEKSİKA PESOSU 0.26901
EGP MISIR LİRASI 0.40945
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068
PEN PERU YENİ SOLU 1.8220
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5783
RSD SIRP DİNARI 0.06029
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4870
SYP SURİYE LİRASI 0.01479
THB TAYLAND BAHTI 0.19917
TND TUNUS DİNARI 2.2328
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.8475
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23641
OMR UMMAN RİYALİ 16.7737
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.1072
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6817
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.21298
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7870

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