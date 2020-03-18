TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10234
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05768
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.8061
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|17.1002
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.7580
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.6258
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2885
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05331
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.26113
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00042
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.66807
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.12502
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37899
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00512
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1448
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08699
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.93352
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.83149
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00541
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04642
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01456
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.6663
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02022
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.11493
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.4772
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.26901
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.40945
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00068
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.8220
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5783
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06029
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.4870
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01479
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.19917
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.2328
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.8475
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.23641
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|16.7737
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.1072
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6817
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.21298
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7870