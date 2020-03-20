TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10225
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05635
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.8350
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|17.1868
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.7669
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.5470
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2735
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05258
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25642
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.65955
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.12685
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37533
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00521
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0372
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08636
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.91328
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.83659
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00544
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04627
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01448
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.5683
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01990
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.11268
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.4768
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27172
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.41205
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00068
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.8257
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5385
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05913
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.4856
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01487
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.19950
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.2067
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.8569
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.23668
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|16.8543
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.1521
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.7979
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.21471
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7602