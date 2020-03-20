TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10225
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05635
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.8350
BHD BAHREYN DİNARI 17.1868
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7669
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.5470
BRL BREZİLYA REALİ 1.2735
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05258
CZK ÇEK KORUNASI 0.25642
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041
MAD FAS DİRHEMİ 0.65955
PHP FİLİPİN PESOSU 0.12685
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37533
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00521
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0372
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08636
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.91328
HKD HONG KONG DOLARI 0.83659
IQD IRAK DİNARI 0.00544
ISK İZLANDA KRONU 0.04627
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01448
LYD LİBYA DİNARI 4.5683
HUF MACAR FORİNTİ 0.01990
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11268
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4768
MXN MEKSİKA PESOSU 0.27172
EGP MISIR LİRASI 0.41205
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068
PEN PERU YENİ SOLU 1.8257
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5385
RSD SIRP DİNARI 0.05913
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4856
SYP SURİYE LİRASI 0.01487
THB TAYLAND BAHTI 0.19950
TND TUNUS DİNARI 2.2067
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.8569
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23668
OMR UMMAN RİYALİ 16.8543
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.1521
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7979
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.21471
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7602

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