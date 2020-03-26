TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10101
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05613
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.8185
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|17.1378
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.7592
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.5535
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2830
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05219
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25780
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.65631
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.12675
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.36873
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00529
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.8622
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08594
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.93103
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.83350
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00541
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04608
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01449
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.5483
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01989
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.11308
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.4906
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.26913
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.41027
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00068
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.8579
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5461
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06028
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.4944
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01480
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.19782
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.2496
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.8489
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22898
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|16.7807
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.1140
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.7874
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.21361
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7973