TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10101
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05613
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.8185
BHD BAHREYN DİNARI 17.1378
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7592
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.5535
BRL BREZİLYA REALİ 1.2830
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05219
CZK ÇEK KORUNASI 0.25780
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040
MAD FAS DİRHEMİ 0.65631
PHP FİLİPİN PESOSU 0.12675
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36873
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00529
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8622
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08594
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.93103
HKD HONG KONG DOLARI 0.83350
IQD IRAK DİNARI 0.00541
ISK İZLANDA KRONU 0.04608
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01449
LYD LİBYA DİNARI 4.5483
HUF MACAR FORİNTİ 0.01989
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.11308
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4906
MXN MEKSİKA PESOSU 0.26913
EGP MISIR LİRASI 0.41027
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068
PEN PERU YENİ SOLU 1.8579
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5461
RSD SIRP DİNARI 0.06028
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4944
SYP SURİYE LİRASI 0.01480
THB TAYLAND BAHTI 0.19782
TND TUNUS DİNARI 2.2496
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.8489
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22898
OMR UMMAN RİYALİ 16.7807
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.1140
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7874
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.21361
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7973

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?