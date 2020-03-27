TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10039
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05495
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.8058
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|17.0970
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.7534
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.5756
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2821
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05196
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.26039
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.64862
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.12623
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.36719
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00527
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9475
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08599
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.93122
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.83090
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00539
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04603
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01444
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.5360
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02003
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.11270
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.4876
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27450
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.40892
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00068
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.8898
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5645
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06035
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.4923
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01252
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.19774
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.2273
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.8428
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.23006
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|16.7219
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.0838
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.7901
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.21310
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8221