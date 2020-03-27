TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10039
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05495
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.8058
BHD BAHREYN DİNARI 17.0970
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7534
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.5756
BRL BREZİLYA REALİ 1.2821
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05196
CZK ÇEK KORUNASI 0.26039
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040
MAD FAS DİRHEMİ 0.64862
PHP FİLİPİN PESOSU 0.12623
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36719
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00527
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9475
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08599
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.93122
HKD HONG KONG DOLARI 0.83090
IQD IRAK DİNARI 0.00539
ISK İZLANDA KRONU 0.04603
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01444
LYD LİBYA DİNARI 4.5360
HUF MACAR FORİNTİ 0.02003
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11270
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4876
MXN MEKSİKA PESOSU 0.27450
EGP MISIR LİRASI 0.40892
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068
PEN PERU YENİ SOLU 1.8898
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5645
RSD SIRP DİNARI 0.06035
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4923
SYP SURİYE LİRASI 0.01252
THB TAYLAND BAHTI 0.19774
TND TUNUS DİNARI 2.2273
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.8428
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23006
OMR UMMAN RİYALİ 16.7219
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.0838
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7901
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.21310
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8221

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