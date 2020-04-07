TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10387
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05813
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.9750
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|17.8862
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8359
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.7111
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2757
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05327
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.26949
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00042
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.65744
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13364
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.36683
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00557
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1236
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08922
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.96155
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.86989
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00565
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04724
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01543
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.7781
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02042
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.11887
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5529
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27730
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42816
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00070
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9869
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6161
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06240
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.7338
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01311
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.20582
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3212
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9295
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.24895
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.5100
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.5113
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.8717
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.22393
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.0387