TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10387
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05813
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.9750
BHD BAHREYN DİNARI 17.8862
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8359
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7111
BRL BREZİLYA REALİ 1.2757
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05327
CZK ÇEK KORUNASI 0.26949
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042
MAD FAS DİRHEMİ 0.65744
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13364
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36683
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00557
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1236
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08922
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.96155
HKD HONG KONG DOLARI 0.86989
IQD IRAK DİNARI 0.00565
ISK İZLANDA KRONU 0.04724
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01543
LYD LİBYA DİNARI 4.7781
HUF MACAR FORİNTİ 0.02042
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.11887
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5529
MXN MEKSİKA PESOSU 0.27730
EGP MISIR LİRASI 0.42816
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00070
PEN PERU YENİ SOLU 1.9869
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6161
RSD SIRP DİNARI 0.06240
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.7338
SYP SURİYE LİRASI 0.01311
THB TAYLAND BAHTI 0.20582
TND TUNUS DİNARI 2.3212
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9295
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24895
OMR UMMAN RİYALİ 17.5100
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.5113
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.8717
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.22393
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.0387

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