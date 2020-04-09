TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10365
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05779
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.9754
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|17.8871
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8361
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.7064
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3162
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05314
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.27197
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00043
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.65683
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13345
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37374
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00554
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1205
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08839
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.96153
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.86989
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00565
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04697
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01567
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.7495
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02062
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.11866
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5549
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28203
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42713
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00070
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0004
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6089
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06230
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.7342
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01311
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.20549
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3189
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9297
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.24718
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.5173
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.5124
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.8824
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.22426
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.0449