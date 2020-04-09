TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10365
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05779
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.9754
BHD BAHREYN DİNARI 17.8871
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8361
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7064
BRL BREZİLYA REALİ 1.3162
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05314
CZK ÇEK KORUNASI 0.27197
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043
MAD FAS DİRHEMİ 0.65683
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13345
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37374
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00554
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1205
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08839
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.96153
HKD HONG KONG DOLARI 0.86989
IQD IRAK DİNARI 0.00565
ISK İZLANDA KRONU 0.04697
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01567
LYD LİBYA DİNARI 4.7495
HUF MACAR FORİNTİ 0.02062
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.11866
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5549
MXN MEKSİKA PESOSU 0.28203
EGP MISIR LİRASI 0.42713
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00070
PEN PERU YENİ SOLU 2.0004
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6089
RSD SIRP DİNARI 0.06230
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.7342
SYP SURİYE LİRASI 0.01311
THB TAYLAND BAHTI 0.20549
TND TUNUS DİNARI 2.3189
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9297
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24718
OMR UMMAN RİYALİ 17.5173
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.5124
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.8824
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.22426
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.0449

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