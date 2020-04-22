TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10564
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06086
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.1126
BHD BAHREYN DİNARI 18.4481
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8995
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8352
BRL BREZİLYA REALİ 1.3123
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05441
CZK ÇEK KORUNASI 0.27557
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00045
MAD FAS DİRHEMİ 0.69784
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13761
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37144
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00566
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1995
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09122
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0023
HKD HONG KONG DOLARI 0.90026
IQD IRAK DİNARI 0.00584
ISK İZLANDA KRONU 0.04784
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01594
LYD LİBYA DİNARI 4.9330
HUF MACAR FORİNTİ 0.02138
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12297
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5975
MXN MEKSİKA PESOSU 0.28747
EGP MISIR LİRASI 0.44299
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069
PEN PERU YENİ SOLU 2.0596
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6732
RSD SIRP DİNARI 0.06455
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8927
SYP SURİYE LİRASI 0.01356
THB TAYLAND BAHTI 0.21564
TND TUNUS DİNARI 2.4058
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9963
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25837
OMR UMMAN RİYALİ 18.1152
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.8407
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9711
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23183
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1765

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