TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10491
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06133
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.1163
BHD BAHREYN DİNARI 18.4740
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9017
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8360
BRL BREZİLYA REALİ 1.2707
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05443
CZK ÇEK KORUNASI 0.27905
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00046
MAD FAS DİRHEMİ 0.70340
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13828
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37881
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00573
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1760
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09235
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0010
HKD HONG KONG DOLARI 0.90123
IQD IRAK DİNARI 0.00585
ISK İZLANDA KRONU 0.04748
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01626
LYD LİBYA DİNARI 4.9451
HUF MACAR FORİNTİ 0.02131
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12291
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6067
MXN MEKSİKA PESOSU 0.28982
EGP MISIR LİRASI 0.44349
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069
PEN PERU YENİ SOLU 2.0608
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6677
RSD SIRP DİNARI 0.06437
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9369
SYP SURİYE LİRASI 0.01358
THB TAYLAND BAHTI 0.21545
TND TUNUS DİNARI 2.4042
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9986
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25907
OMR UMMAN RİYALİ 18.1394
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.8519
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9891
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23357
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2472

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