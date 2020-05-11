TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10523
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06149
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.1697
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.7339
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9258
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8760
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2339
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05493
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.27732
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.71800
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14040
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38357
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00578
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2079
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09332
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0110
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.91271
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00593
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04827
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01681
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9999
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02186
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.12416
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6322
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29558
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.44914
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00070
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0756
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6773
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06506
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9895
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01375
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21962
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4338
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0240
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26351
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.3738
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.9773
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.0108
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23619
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.2932