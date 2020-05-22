TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09990
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05983
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.9911
BHD BAHREYN DİNARI 18.0052
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8507
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7891
BRL BREZİLYA REALİ 1.2241
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05279
CZK ÇEK KORUNASI 0.27244
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00046
MAD FAS DİRHEMİ 0.68786
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13376
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38571
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00548
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1327
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08961
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.97683
HKD HONG KONG DOLARI 0.87647
IQD IRAK DİNARI 0.00570
ISK İZLANDA KRONU 0.04743
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01634
LYD LİBYA DİNARI 4.8065
HUF MACAR FORİNTİ 0.02122
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12032
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5582
MXN MEKSİKA PESOSU 0.29616
EGP MISIR LİRASI 0.42862
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9932
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6399
RSD SIRP DİNARI 0.06305
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.7763
SYP SURİYE LİRASI 0.01321
THB TAYLAND BAHTI 0.21310
TND TUNUS DİNARI 2.3461
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9450
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25352
OMR UMMAN RİYALİ 17.6579
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.5866
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9276
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.22631
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1480

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?