TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09850
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06180
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0248
BHD BAHREYN DİNARI 18.0830
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8589
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9136
BRL BREZİLYA REALİ 1.3517
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05302
CZK ÇEK KORUNASI 0.28778
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.70593
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13573
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39777
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00562
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2336
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08981
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0169
HKD HONG KONG DOLARI 0.88104
IQD IRAK DİNARI 0.00572
ISK İZLANDA KRONU 0.05067
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01680
LYD LİBYA DİNARI 4.8868
HUF MACAR FORİNTİ 0.02214
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12459
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5961
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30285
EGP MISIR LİRASI 0.42201
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9700
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7325
RSD SIRP DİNARI 0.06535
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8963
SYP SURİYE LİRASI 0.01327
THB TAYLAND BAHTI 0.21963
TND TUNUS DİNARI 2.3996
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9537
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25507
OMR UMMAN RİYALİ 17.7359
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6307
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9503
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23007
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.3987

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