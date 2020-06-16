TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09855
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06213
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0268
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.0920
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8599
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9253
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3250
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05315
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.29052
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00048
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.70838
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13633
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39962
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00564
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2282
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08974
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0229
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88149
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00572
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05057
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01690
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.8779
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02235
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12536
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5980
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30836
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42255
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9639
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7445
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06566
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9142
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01328
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21959
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4093
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9547
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25496
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.7442
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6354
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9680
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23036
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.4152