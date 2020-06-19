TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09831
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06175
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0319
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1413
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8649
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9341
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2728
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05305
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28762
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00049
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.70840
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13681
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39526
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00567
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2430
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08994
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0144
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88385
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00574
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04968
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01699
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.8947
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02223
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12448
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6048
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30394
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42337
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9444
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7245
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06531
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9153
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01331
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.22104
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4023
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9600
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25644
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.7926
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6617
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9886
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23171
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.4101