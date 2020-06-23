TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09798
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06233
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0319
BHD BAHREYN DİNARI 18.1413
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8649
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9297
BRL BREZİLYA REALİ 1.3039
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05320
CZK ÇEK KORUNASI 0.29104
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.71224
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13674
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39772
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00567
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2426
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09076
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0220
HKD HONG KONG DOLARI 0.88388
IQD IRAK DİNARI 0.00574
ISK İZLANDA KRONU 0.04939
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01707
LYD LİBYA DİNARI 4.8815
HUF MACAR FORİNTİ 0.02221
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12554
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6022
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30667
EGP MISIR LİRASI 0.42324
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9550
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7454
RSD SIRP DİNARI 0.06587
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9241
SYP SURİYE LİRASI 0.01331
THB TAYLAND BAHTI 0.22154
TND TUNUS DİNARI 2.4072
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9600
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25775
OMR UMMAN RİYALİ 17.7924
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6617
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9963
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23198
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4529

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?