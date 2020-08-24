TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09986
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07024
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3224
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.4803
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9993
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4139
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3068
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05726
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33313
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.79693
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15141
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.43303
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00619
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3901
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09912
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1545
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.94755
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00615
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05336
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01750
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.3757
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02476
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14048
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7588
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.33533
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.46180
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00072
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0490
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9772
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07357
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.3682
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00584
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23377
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.6784
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1012
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26743
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.0740
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.3579
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1587
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.24984
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.8171