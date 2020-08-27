TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09922
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06969
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3107
BHD BAHREYN DİNARI 19.4272
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9939
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.3972
BRL BREZİLYA REALİ 1.3060
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05710
CZK ÇEK KORUNASI 0.32909
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.79459
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15067
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43295
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00618
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3850
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09910
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1493
HKD HONG KONG DOLARI 0.94502
IQD IRAK DİNARI 0.00613
ISK İZLANDA KRONU 0.05291
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01745
LYD LİBYA DİNARI 5.3583
HUF MACAR FORİNTİ 0.02429
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14010
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7553
MXN MEKSİKA PESOSU 0.33361
EGP MISIR LİRASI 0.46132
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071
PEN PERU YENİ SOLU 2.0510
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9655
RSD SIRP DİNARI 0.07362
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.3618
SYP SURİYE LİRASI 0.00582
THB TAYLAND BAHTI 0.23452
TND TUNUS DİNARI 2.6684
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0956
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26641
OMR UMMAN RİYALİ 19.0228
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.3300
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1746
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.24942
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.8565

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