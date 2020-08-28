TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09895
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07010
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3035
BHD BAHREYN DİNARI 19.4111
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9905
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4009
BRL BREZİLYA REALİ 1.3126
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05709
CZK ÇEK KORUNASI 0.33245
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.79817
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15102
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43813
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00619
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3644
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09983
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1572
HKD HONG KONG DOLARI 0.94341
IQD IRAK DİNARI 0.00612
ISK İZLANDA KRONU 0.05327
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01740
LYD LİBYA DİNARI 5.3498
HUF MACAR FORİNTİ 0.02451
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.13959
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7553
MXN MEKSİKA PESOSU 0.33390
EGP MISIR LİRASI 0.46072
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071
PEN PERU YENİ SOLU 2.0515
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9829
RSD SIRP DİNARI 0.07409
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.3781
SYP SURİYE LİRASI 0.00581
THB TAYLAND BAHTI 0.23483
TND TUNUS DİNARI 2.6689
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0920
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26600
OMR UMMAN RİYALİ 18.9906
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.3125
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1738
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.24909
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.9094

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