TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09915
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07048
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3159
BHD BAHREYN DİNARI 19.4627
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9963
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4393
BRL BREZİLYA REALİ 1.3617
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05729
CZK ÇEK KORUNASI 0.33394
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.80262
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15138
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43885
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00618
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3862
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10010
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1629
HKD HONG KONG DOLARI 0.94614
IQD IRAK DİNARI 0.00614
ISK İZLANDA KRONU 0.05329
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01745
LYD LİBYA DİNARI 5.3643
HUF MACAR FORİNTİ 0.02469
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14206
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7603
MXN MEKSİKA PESOSU 0.33597
EGP MISIR LİRASI 0.46218
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072
PEN PERU YENİ SOLU 2.0752
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9906
RSD SIRP DİNARI 0.07445
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.3935
SYP SURİYE LİRASI 0.00583
THB TAYLAND BAHTI 0.23604
TND TUNUS DİNARI 2.6837
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0980
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26620
OMR UMMAN RİYALİ 19.0707
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.3423
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1815
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.24956
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.9400

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