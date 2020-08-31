TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09915
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07048
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3159
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.4627
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9963
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4393
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3617
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05729
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33394
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.80262
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15138
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.43885
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00618
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3862
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10010
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1629
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.94614
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00614
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05329
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01745
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.3643
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02469
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14206
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7603
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.33597
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.46218
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00072
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0752
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9906
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07445
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.3935
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00583
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23604
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.6837
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0980
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26620
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.0707
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.3423
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1815
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.24956
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.9400