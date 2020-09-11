TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09958
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07114
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3828
BHD BAHREYN DİNARI 19.7481
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08780
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0272
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4998
BWP BOTSVANA PULASI 0.64597
BRL BREZİLYA REALİ 1.3992
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05793
CZK ÇEK KORUNASI 0.33201
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.81169
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15341
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.44409
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00627
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3866
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10119
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1707
HKD HONG KONG DOLARI 0.96076
IQD IRAK DİNARI 0.00624
ISK İZLANDA KRONU 0.05454
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01744
LYD LİBYA DİNARI 5.4444
HUF MACAR FORİNTİ 0.02471
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.14320
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7932
MXN MEKSİKA PESOSU 0.34903
EGP MISIR LİRASI 0.47248
NAD NAMİBYA DOLARI 0.44437
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00073
PEN PERU YENİ SOLU 2.1002
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9848
RSD SIRP DİNARI 0.07505
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.4474
SYP SURİYE LİRASI 0.00592
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.44406
THB TAYLAND BAHTI 0.23764
TND TUNUS DİNARI 2.7190
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1306
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26661
OMR UMMAN RİYALİ 19.3408
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.5025
VND VİETNAM DONGU 0.00032
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1543
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25411
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.9771

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