TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09957
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07160
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3988
BHD BAHREYN DİNARI 19.8224
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08812
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0346
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5169
BWP BOTSVANA PULASI 0.65468
BRL BREZİLYA REALİ 1.4178
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05815
CZK ÇEK KORUNASI 0.33118
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.81196
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15452
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.45406
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00634
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3643
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10154
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1791
HKD HONG KONG DOLARI 0.96432
IQD IRAK DİNARI 0.00626
ISK İZLANDA KRONU 0.05533
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01751
LYD LİBYA DİNARI 5.4681
HUF MACAR FORİNTİ 0.02485
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.14404
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8094
MXN MEKSİKA PESOSU 0.35642
EGP MISIR LİRASI 0.47511
NAD NAMİBYA DOLARI 0.45428
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00073
PEN PERU YENİ SOLU 2.0984
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9988
RSD SIRP DİNARI 0.07557
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.4977
SYP SURİYE LİRASI 0.00594
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.45406
THB TAYLAND BAHTI 0.23969
TND TUNUS DİNARI 2.7454
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1384
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26598
OMR UMMAN RİYALİ 19.4120
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.5409
VND VİETNAM DONGU 0.00032
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1850
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25604
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.0267

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