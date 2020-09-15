TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09957
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07160
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3988
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.8224
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08812
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0346
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5169
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.65468
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4178
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05815
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33118
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.81196
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15452
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.45406
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00634
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3643
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10154
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1791
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.96432
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00626
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05533
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01751
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.4681
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02485
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.14404
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8094
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.35642
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47511
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.45428
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00073
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0984
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9988
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07557
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.4977
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00594
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.45406
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23969
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7454
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1384
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26598
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.4120
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.5409
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00032
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1850
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25604
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.0267
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