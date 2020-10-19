TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10179
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07498
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.6409
BHD BAHREYN DİNARI 20.9130
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09295
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1466
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.6735
BWP BOTSVANA PULASI 0.68914
BRL BREZİLYA REALİ 1.3962
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06119
CZK ÇEK KORUNASI 0.34015
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00054
MAD FAS DİRHEMİ 0.85927
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16238
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.47955
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00693
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4415
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10757
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2253
HKD HONG KONG DOLARI 1.0174
IQD IRAK DİNARI 0.00660
ISK İZLANDA KRONU 0.05688
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01842
LYD LİBYA DİNARI 5.7651
HUF MACAR FORİNTİ 0.02545
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.14999
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.9034
MXN MEKSİKA PESOSU 0.37443
EGP MISIR LİRASI 0.50222
NAD NAMİBYA DOLARI 0.47955
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00076
PEN PERU YENİ SOLU 2.2003
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0342
RSD SIRP DİNARI 0.07902
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.8114
SDG SUDAN POUNDU 0.14300
SYP SURİYE LİRASI 0.00627
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.47972
THB TAYLAND BAHTI 0.25288
TND TUNUS DİNARI 2.8615
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2561
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27789
OMR UMMAN RİYALİ 20.4803
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.1212
VND VİETNAM DONGU 0.00034
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3355
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.27462
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.2380
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