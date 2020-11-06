TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10708
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.08119
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.9846
BHD BAHREYN DİNARI 22.4607
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09994
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.3056
BAM BOSNA HERSEK MARKI 5.0508
BWP BOTSVANA PULASI 0.75712
BRL BREZİLYA REALİ 1.5327
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06591
CZK ÇEK KORUNASI 0.37775
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00060
MAD FAS DİRHEMİ 0.92862
PHP FİLİPİN PESOSU 0.17582
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.53897
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00756
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.5547
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.11424
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.3309
HKD HONG KONG DOLARI 1.0924
IQD IRAK DİNARI 0.00709
ISK İZLANDA KRONU 0.06144
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01958
LYD LİBYA DİNARI 6.1749
HUF MACAR FORİNTİ 0.02807
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.16305
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 2.0513
MXN MEKSİKA PESOSU 0.40811
EGP MISIR LİRASI 0.53976
NAD NAMİBYA DOLARI 0.53899
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00082
PEN PERU YENİ SOLU 2.3557
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.2285
RSD SIRP DİNARI 0.08555
SGD SİNGAPUR DOLARI 6.2856
SDG SUDAN POUNDU 0.15301
SYP SURİYE LİRASI 0.00673
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.53899
THB TAYLAND BAHTI 0.27735
TND TUNUS DİNARI 3.0924
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.4231
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.30125
OMR UMMAN RİYALİ 21.9966
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.9449
VND VİETNAM DONGU 0.00037
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.5070
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.29653
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.7504

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