TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09816
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07448
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5890
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.6808
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09194
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1226
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6897
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.69624
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4396
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06059
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34822
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00055
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.85165
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16092
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.49775
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00700
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3441
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10448
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2160
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0055
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00653
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05680
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01818
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7187
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02592
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.14945
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8876
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37991
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49819
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.49776
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1519
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0500
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07835
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.7806
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14140
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00620
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.49775
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25774
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8331
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2308
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27639
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.2510
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.9967
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3097
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27340
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.3571
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