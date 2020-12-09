TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09594
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07655
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.6070
BHD BAHREYN DİNARI 20.7592
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09231
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1310
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.8410
BWP BOTSVANA PULASI 0.71855
BRL BREZİLYA REALİ 1.5286
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05979
CZK ÇEK KORUNASI 0.36112
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00055
MAD FAS DİRHEMİ 0.86985
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16268
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.52499
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00721
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3864
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10632
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2568
HKD HONG KONG DOLARI 1.0097
IQD IRAK DİNARI 0.00656
ISK İZLANDA KRONU 0.06193
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01862
LYD LİBYA DİNARI 5.8222
HUF MACAR FORİNTİ 0.02661
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.15387
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.9260
MXN MEKSİKA PESOSU 0.39639
EGP MISIR LİRASI 0.49771
NAD NAMİBYA DOLARI 0.52497
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00075
PEN PERU YENİ SOLU 2.1767
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.1416
RSD SIRP DİNARI 0.08064
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.8603
SDG SUDAN POUNDU 0.14196
SYP SURİYE LİRASI 0.00622
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.52497
THB TAYLAND BAHTI 0.26031
TND TUNUS DİNARI 2.8874
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2396
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27855
OMR UMMAN RİYALİ 20.3573
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.0400
VND VİETNAM DONGU 0.00034
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.4066
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.27706
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.5394
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