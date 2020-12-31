TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.08825
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07365
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3708
BHD BAHREYN DİNARI 19.6975
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08773
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0217
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.6536
BWP BOTSVANA PULASI 0.68728
BRL BREZİLYA REALİ 1.4298
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05616
CZK ÇEK KORUNASI 0.34740
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00053
MAD FAS DİRHEMİ 0.83602
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15458
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.50603
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00682
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2606
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10163
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2075
HKD HONG KONG DOLARI 0.95789
IQD IRAK DİNARI 0.00508
ISK İZLANDA KRONU 0.05839
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01762
LYD LİBYA DİNARI 5.5509
HUF MACAR FORİNTİ 0.02502
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14793
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8461
MXN MEKSİKA PESOSU 0.37344
EGP MISIR LİRASI 0.47210
NAD NAMİBYA DOLARI 0.50612
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071
PEN PERU YENİ SOLU 2.0514
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0007
RSD SIRP DİNARI 0.07754
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.6198
SDG SUDAN POUNDU 0.13471
SYP SURİYE LİRASI 0.00591
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.50612
THB TAYLAND BAHTI 0.24820
TND TUNUS DİNARI 2.7767
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1248
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26208
OMR UMMAN RİYALİ 19.3136
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.4740
VND VİETNAM DONGU 0.00032
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3099
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26431
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.3765
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