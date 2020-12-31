TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08825
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07365
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3708
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.6975
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08773
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0217
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6536
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68728
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4298
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05616
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34740
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00053
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.83602
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15458
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.50603
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00682
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2606
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10163
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2075
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.95789
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00508
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05839
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01762
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.5509
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02502
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14793
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8461
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37344
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47210
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.50612
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00071
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0514
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0007
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07754
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.6198
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13471
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00591
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.50612
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24820
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7767
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1248
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26208
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.3136
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.4740
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00032
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3099
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26431
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.3765
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