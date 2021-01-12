TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08753
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07350
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3953
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.8086
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08806
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0330
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6703
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.67395
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3609
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05626
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34646
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00053
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.84356
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15544
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.48428
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00680
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2684
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10190
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1968
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.96290
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00511
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05817
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01777
|LYD
|LİBYA DİNARI
|1.6850
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02518
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.14729
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8404
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37392
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47716
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.48426
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00071
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0671
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0054
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07716
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.6204
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13546
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00594
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.48428
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24789
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7595
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1366
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26636
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.3962
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.5325
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00032
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3631
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26659
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.3572
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