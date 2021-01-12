TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.08753
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07350
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3953
BHD BAHREYN DİNARI 19.8086
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08806
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0330
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.6703
BWP BOTSVANA PULASI 0.67395
BRL BREZİLYA REALİ 1.3609
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05626
CZK ÇEK KORUNASI 0.34646
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00053
MAD FAS DİRHEMİ 0.84356
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15544
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.48428
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00680
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2684
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10190
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1968
HKD HONG KONG DOLARI 0.96290
IQD IRAK DİNARI 0.00511
ISK İZLANDA KRONU 0.05817
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01777
LYD LİBYA DİNARI 1.6850
HUF MACAR FORİNTİ 0.02518
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.14729
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8404
MXN MEKSİKA PESOSU 0.37392
EGP MISIR LİRASI 0.47716
NAD NAMİBYA DOLARI 0.48426
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071
PEN PERU YENİ SOLU 2.0671
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0054
RSD SIRP DİNARI 0.07716
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.6204
SDG SUDAN POUNDU 0.13546
SYP SURİYE LİRASI 0.00594
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.48428
THB TAYLAND BAHTI 0.24789
TND TUNUS DİNARI 2.7595
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1366
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26636
OMR UMMAN RİYALİ 19.3962
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.5325
VND VİETNAM DONGU 0.00032
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3631
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26659
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.3572
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