TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08644
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07277
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3526
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.6158
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08721
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0133
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5715
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.67333
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3955
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05574
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34310
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00053
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.83375
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15387
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.48883
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00674
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2478
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10121
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1873
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.95376
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00507
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05746
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01761
|LYD
|LİBYA DİNARI
|1.6573
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02502
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14585
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8323
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37404
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47152
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.48871
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00071
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0460
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9809
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07642
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.5779
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13415
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00588
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.48871
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24650
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7341
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1159
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26344
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.2332
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.4304
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00032
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3735
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26393
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.3271
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