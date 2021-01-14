TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.08644
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07277
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3526
BHD BAHREYN DİNARI 19.6158
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08721
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0133
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5715
BWP BOTSVANA PULASI 0.67333
BRL BREZİLYA REALİ 1.3955
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05574
CZK ÇEK KORUNASI 0.34310
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00053
MAD FAS DİRHEMİ 0.83375
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15387
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.48883
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00674
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2478
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10121
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1873
HKD HONG KONG DOLARI 0.95376
IQD IRAK DİNARI 0.00507
ISK İZLANDA KRONU 0.05746
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01761
LYD LİBYA DİNARI 1.6573
HUF MACAR FORİNTİ 0.02502
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14585
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8323
MXN MEKSİKA PESOSU 0.37404
EGP MISIR LİRASI 0.47152
NAD NAMİBYA DOLARI 0.48871
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071
PEN PERU YENİ SOLU 2.0460
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9809
RSD SIRP DİNARI 0.07642
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.5779
SDG SUDAN POUNDU 0.13415
SYP SURİYE LİRASI 0.00588
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.48871
THB TAYLAND BAHTI 0.24650
TND TUNUS DİNARI 2.7341
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1159
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26344
OMR UMMAN RİYALİ 19.2332
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.4304
VND VİETNAM DONGU 0.00032
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3735
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26393
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.3271
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