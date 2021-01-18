TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08750
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07337
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.4155
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.8998
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08846
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0424
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6214
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.67780
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4173
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05645
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34566
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00053
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.83769
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15608
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.48923
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00678
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2768
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10237
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1984
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.96757
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00514
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05772
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01783
|LYD
|LİBYA DİNARI
|1.6842
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02510
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14687
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8514
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37707
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47813
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.48920
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00072
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0758
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9926
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07697
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.6283
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13608
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00597
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.48920
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24915
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7496
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1465
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26590
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.5109
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.5810
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3237
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26795
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.3331
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