TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.08750
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07337
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.4155
BHD BAHREYN DİNARI 19.8998
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08846
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0424
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.6214
BWP BOTSVANA PULASI 0.67780
BRL BREZİLYA REALİ 1.4173
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05645
CZK ÇEK KORUNASI 0.34566
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00053
MAD FAS DİRHEMİ 0.83769
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15608
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.48923
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00678
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2768
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10237
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1984
HKD HONG KONG DOLARI 0.96757
IQD IRAK DİNARI 0.00514
ISK İZLANDA KRONU 0.05772
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01783
LYD LİBYA DİNARI 1.6842
HUF MACAR FORİNTİ 0.02510
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14687
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8514
MXN MEKSİKA PESOSU 0.37707
EGP MISIR LİRASI 0.47813
NAD NAMİBYA DOLARI 0.48920
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072
PEN PERU YENİ SOLU 2.0758
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9926
RSD SIRP DİNARI 0.07697
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.6283
SDG SUDAN POUNDU 0.13608
SYP SURİYE LİRASI 0.00597
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.48920
THB TAYLAND BAHTI 0.24915
TND TUNUS DİNARI 2.7496
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1465
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26590
OMR UMMAN RİYALİ 19.5109
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.5810
VND VİETNAM DONGU 0.00033
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3237
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26795
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.3331
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