TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.08568
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07301
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3585
BHD BAHREYN DİNARI 19.6425
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08733
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0160
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5824
BWP BOTSVANA PULASI 0.67498
BRL BREZİLYA REALİ 1.3829
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05583
CZK ÇEK KORUNASI 0.34513
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00053
MAD FAS DİRHEMİ 0.82887
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15399
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.49134
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00670
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2440
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10142
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1918
HKD HONG KONG DOLARI 0.95520
IQD IRAK DİNARI 0.00507
ISK İZLANDA KRONU 0.05744
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01760
LYD LİBYA DİNARI 1.6628
HUF MACAR FORİNTİ 0.02525
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14617
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8316
MXN MEKSİKA PESOSU 0.37210
EGP MISIR LİRASI 0.47077
NAD NAMİBYA DOLARI 0.49133
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071
PEN PERU YENİ SOLU 2.0436
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9843
RSD SIRP DİNARI 0.07670
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.5795
SDG SUDAN POUNDU 0.13433
SYP SURİYE LİRASI 0.00589
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.49133
THB TAYLAND BAHTI 0.24688
TND TUNUS DİNARI 2.7496
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1188
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26289
OMR UMMAN RİYALİ 19.2339
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.4445
VND VİETNAM DONGU 0.00032
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2590
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26464
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.3161
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