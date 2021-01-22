TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08568
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07301
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3585
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.6425
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08733
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0160
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5824
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.67498
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3829
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05583
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34513
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00053
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.82887
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15399
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.49134
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00670
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2440
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10142
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1918
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.95520
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00507
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05744
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01760
|LYD
|LİBYA DİNARI
|1.6628
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02525
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14617
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8316
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37210
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47077
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.49133
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00071
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0436
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9843
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07670
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.5795
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13433
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00589
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.49133
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24688
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7496
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1188
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26289
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.2339
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.4445
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00032
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2590
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26464
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.3161
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