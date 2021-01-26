TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.08511
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07251
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3497
BHD BAHREYN DİNARI 19.6025
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08715
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0119
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5620
BWP BOTSVANA PULASI 0.67066
BRL BREZİLYA REALİ 1.3518
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05564
CZK ÇEK KORUNASI 0.34396
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00053
MAD FAS DİRHEMİ 0.82421
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15367
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.48556
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00669
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2307
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10134
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1859
HKD HONG KONG DOLARI 0.95335
IQD IRAK DİNARI 0.00506
ISK İZLANDA KRONU 0.05714
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01750
LYD LİBYA DİNARI 1.6557
HUF MACAR FORİNTİ 0.02502
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14556
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8254
MXN MEKSİKA PESOSU 0.36779
EGP MISIR LİRASI 0.46892
NAD NAMİBYA DOLARI 0.48554
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00070
PEN PERU YENİ SOLU 2.0277
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9727
RSD SIRP DİNARI 0.07627
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.5724
SDG SUDAN POUNDU 0.13406
SYP SURİYE LİRASI 0.00588
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.48554
THB TAYLAND BAHTI 0.24646
TND TUNUS DİNARI 2.7435
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1145
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26253
OMR UMMAN RİYALİ 19.1952
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.4233
VND VİETNAM DONGU 0.00032
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2637
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26386
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.3331
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