TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08409
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07192
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3132
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.4382
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08649
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9951
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5265
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.66797
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3473
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05516
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34163
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00052
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.81801
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15246
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.48683
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00657
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2163
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10056
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1745
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.94519
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00502
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05693
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01729
|LYD
|LİBYA DİNARI
|1.6427
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02482
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.14427
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8128
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.36355
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.46647
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.48684
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00070
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0113
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9632
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07558
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.5143
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13293
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00583
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.48683
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24497
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7237
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0968
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26059
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.0343
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.3360
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00032
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2314
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26166
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.2675
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