TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.08409
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07192
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3132
BHD BAHREYN DİNARI 19.4382
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08649
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9951
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5265
BWP BOTSVANA PULASI 0.66797
BRL BREZİLYA REALİ 1.3473
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05516
CZK ÇEK KORUNASI 0.34163
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00052
MAD FAS DİRHEMİ 0.81801
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15246
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.48683
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00657
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2163
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10056
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1745
HKD HONG KONG DOLARI 0.94519
IQD IRAK DİNARI 0.00502
ISK İZLANDA KRONU 0.05693
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01729
LYD LİBYA DİNARI 1.6427
HUF MACAR FORİNTİ 0.02482
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.14427
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8128
MXN MEKSİKA PESOSU 0.36355
EGP MISIR LİRASI 0.46647
NAD NAMİBYA DOLARI 0.48684
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00070
PEN PERU YENİ SOLU 2.0113
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9632
RSD SIRP DİNARI 0.07558
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.5143
SDG SUDAN POUNDU 0.13293
SYP SURİYE LİRASI 0.00583
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.48683
THB TAYLAND BAHTI 0.24497
TND TUNUS DİNARI 2.7237
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0968
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26059
OMR UMMAN RİYALİ 19.0343
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.3360
VND VİETNAM DONGU 0.00032
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2314
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26166
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.2675
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