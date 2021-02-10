TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.07996
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06908
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.1540
BHD BAHREYN DİNARI 18.7193
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08323
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9214
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.3485
BWP BOTSVANA PULASI 0.65001
BRL BREZİLYA REALİ 1.3121
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05317
CZK ÇEK KORUNASI 0.33090
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.79054
PHP FİLİPİN PESOSU 0.14688
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.48084
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00638
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1335
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09688
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1311
HKD HONG KONG DOLARI 0.91038
IQD IRAK DİNARI 0.00484
ISK İZLANDA KRONU 0.05514
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01689
LYD LİBYA DİNARI 1.5825
HUF MACAR FORİNTİ 0.02393
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.13889
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7452
MXN MEKSİKA PESOSU 0.35087
EGP MISIR LİRASI 0.45129
NAD NAMİBYA DOLARI 0.48082
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9397
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9080
RSD SIRP DİNARI 0.07278
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.3227
SDG SUDAN POUNDU 0.12802
SYP SURİYE LİRASI 0.00561
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.48082
THB TAYLAND BAHTI 0.23592
TND TUNUS DİNARI 2.6152
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0194
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25415
OMR UMMAN RİYALİ 18.3554
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.9544
VND VİETNAM DONGU 0.00031
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1690
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25195
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.0942
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