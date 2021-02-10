TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.07996
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06908
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.1540
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.7193
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08323
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9214
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.3485
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.65001
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3121
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05317
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33090
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.79054
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14688
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.48084
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00638
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1335
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09688
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1311
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.91038
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00484
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05514
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01689
|LYD
|LİBYA DİNARI
|1.5825
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02393
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.13889
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7452
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.35087
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.45129
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.48082
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9397
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9080
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07278
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.3227
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.12802
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00561
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.48082
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23592
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.6152
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0194
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25415
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.3554
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.9544
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00031
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1690
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25195
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.0942
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