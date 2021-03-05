TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.08324
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07264
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.4240
BHD BAHREYN DİNARI 19.9291
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08864
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0463
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5817
BWP BOTSVANA PULASI 0.67459
BRL BREZİLYA REALİ 1.3257
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05632
CZK ÇEK KORUNASI 0.34087
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00053
MAD FAS DİRHEMİ 0.83500
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15435
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.49110
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00665
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2653
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10291
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1838
HKD HONG KONG DOLARI 0.96813
IQD IRAK DİNARI 0.00515
ISK İZLANDA KRONU 0.05866
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01790
LYD LİBYA DİNARI 1.6799
HUF MACAR FORİNTİ 0.02451
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14557
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8450
MXN MEKSİKA PESOSU 0.35419
EGP MISIR LİRASI 0.47890
NAD NAMİBYA DOLARI 0.49114
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072
PEN PERU YENİ SOLU 2.0403
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9593
RSD SIRP DİNARI 0.07628
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.6036
SDG SUDAN POUNDU 0.02004
SYP SURİYE LİRASI 0.00598
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.49114
THB TAYLAND BAHTI 0.24632
TND TUNUS DİNARI 2.7356
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1506
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27074
OMR UMMAN RİYALİ 19.5233
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.6014
VND VİETNAM DONGU 0.00033
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2664
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26865
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.3633

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