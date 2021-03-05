TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08324
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07264
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.4240
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.9291
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08864
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0463
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5817
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.67459
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3257
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05632
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34087
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00053
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.83500
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15435
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.49110
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00665
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2653
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10291
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1838
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.96813
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00515
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05866
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01790
|LYD
|LİBYA DİNARI
|1.6799
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02451
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14557
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8450
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.35419
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47890
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.49114
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00072
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0403
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9593
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07628
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.6036
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.02004
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00598
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.49114
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24632
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7356
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1506
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27074
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.5233
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.6014
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2664
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26865
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.3633