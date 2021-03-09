TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08450
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07383
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5010
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.2802
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09017
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0819
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6396
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68480
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3013
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05729
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34668
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00053
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.84776
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15769
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.49778
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00673
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3013
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10483
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2006
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.98500
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00524
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06001
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01822
|LYD
|LİBYA DİNARI
|1.6947
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02481
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14763
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8572
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.35974
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.48604
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.49814
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00073
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0653
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9840
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07744
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.6833
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.02015
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00608
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.49778
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24873
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7758
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1880
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27603
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.8885
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.7858
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2968
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27046
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.4815