TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.08450
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07383
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.5010
BHD BAHREYN DİNARI 20.2802
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09017
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0819
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.6396
BWP BOTSVANA PULASI 0.68480
BRL BREZİLYA REALİ 1.3013
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05729
CZK ÇEK KORUNASI 0.34668
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00053
MAD FAS DİRHEMİ 0.84776
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15769
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.49778
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00673
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3013
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10483
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2006
HKD HONG KONG DOLARI 0.98500
IQD IRAK DİNARI 0.00524
ISK İZLANDA KRONU 0.06001
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01822
LYD LİBYA DİNARI 1.6947
HUF MACAR FORİNTİ 0.02481
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14763
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8572
MXN MEKSİKA PESOSU 0.35974
EGP MISIR LİRASI 0.48604
NAD NAMİBYA DOLARI 0.49814
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00073
PEN PERU YENİ SOLU 2.0653
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9840
RSD SIRP DİNARI 0.07744
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.6833
SDG SUDAN POUNDU 0.02015
SYP SURİYE LİRASI 0.00608
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.49778
THB TAYLAND BAHTI 0.24873
TND TUNUS DİNARI 2.7758
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1880
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27603
OMR UMMAN RİYALİ 19.8885
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.7858
VND VİETNAM DONGU 0.00033
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2968
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.27046
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.4815

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