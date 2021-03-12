TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.08346
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07334
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.4601
BHD BAHREYN DİNARI 20.0948
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08945
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0630
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5923
BWP BOTSVANA PULASI 0.68503
BRL BREZİLYA REALİ 1.3697
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05681
CZK ÇEK KORUNASI 0.34473
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00053
MAD FAS DİRHEMİ 0.84093
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15647
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.50417
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00667
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2825
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10414
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1899
HKD HONG KONG DOLARI 0.97606
IQD IRAK DİNARI 0.00519
ISK İZLANDA KRONU 0.05868
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01808
LYD LİBYA DİNARI 1.6842
HUF MACAR FORİNTİ 0.02465
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14656
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8402
MXN MEKSİKA PESOSU 0.36207
EGP MISIR LİRASI 0.48266
NAD NAMİBYA DOLARI 0.50409
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072
PEN PERU YENİ SOLU 2.0516
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9685
RSD SIRP DİNARI 0.07680
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.6284
SDG SUDAN POUNDU 0.01998
SYP SURİYE LİRASI 0.00603
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.50413
THB TAYLAND BAHTI 0.24611
TND TUNUS DİNARI 2.7553
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1682
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27332
OMR UMMAN RİYALİ 19.6828
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.6880
VND VİETNAM DONGU 0.00033
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2816
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26838
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.4272

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?