TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08346
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07334
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.4601
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.0948
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08945
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0630
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5923
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68503
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3697
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05681
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34473
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00053
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.84093
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15647
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.50417
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00667
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2825
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10414
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1899
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.97606
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00519
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05868
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01808
|LYD
|LİBYA DİNARI
|1.6842
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02465
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14656
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8402
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.36207
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.48266
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.50409
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00072
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0516
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9685
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07680
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.6284
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.01998
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00603
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.50413
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24611
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7553
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1682
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27332
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.6828
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.6880
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2816
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26838
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.4272