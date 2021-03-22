TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.08665
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07641
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.6563
BHD BAHREYN DİNARI 20.9816
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09343
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1539
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.8070
BWP BOTSVANA PULASI 0.72268
BRL BREZİLYA REALİ 1.4412
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05934
CZK ÇEK KORUNASI 0.36199
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00055
MAD FAS DİRHEMİ 0.88226
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16316
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.53834
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00702
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3728
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10935
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2457
HKD HONG KONG DOLARI 1.0187
IQD IRAK DİNARI 0.00542
ISK İZLANDA KRONU 0.06241
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01879
LYD LİBYA DİNARI 1.7557
HUF MACAR FORİNTİ 0.02573
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.15317
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.9230
MXN MEKSİKA PESOSU 0.38332
EGP MISIR LİRASI 0.50293
NAD NAMİBYA DOLARI 0.53830
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00075
PEN PERU YENİ SOLU 2.1302
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0483
RSD SIRP DİNARI 0.08025
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.9027
SDG SUDAN POUNDU 0.02087
SYP SURİYE LİRASI 0.00629
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.53830
THB TAYLAND BAHTI 0.25623
TND TUNUS DİNARI 2.8693
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2636
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.28575
OMR UMMAN RİYALİ 20.5486
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.1581
VND VİETNAM DONGU 0.00034
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3960
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.27832
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.6806

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