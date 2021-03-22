TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08665
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07641
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6563
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.9816
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09343
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1539
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.8070
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.72268
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4412
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05934
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.36199
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00055
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.88226
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16316
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.53834
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00702
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3728
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10935
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2457
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0187
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00542
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06241
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01879
|LYD
|LİBYA DİNARI
|1.7557
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02573
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15317
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9230
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.38332
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50293
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.53830
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1302
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0483
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08025
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.9027
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.02087
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00629
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.53830
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25623
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8693
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2636
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.28575
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.5486
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.1581
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3960
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27832
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.6806