TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08718
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07625
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.7066
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|21.2083
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09453
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1770
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.8130
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.71968
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4159
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05992
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.36045
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00055
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.88281
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16476
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.53164
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00707
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3730
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.11021
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2427
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0292
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00548
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06285
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01884
|LYD
|LİBYA DİNARI
|1.7682
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02591
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15279
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9285
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.38658
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50917
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.53161
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00076
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1429
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0296
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08017
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.9358
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.02109
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00636
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.53161
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25712
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8789
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2880
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.28589
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.7703
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.2785
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00035
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.4018
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27926
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.5839