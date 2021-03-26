TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.08718
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07625
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.7066
BHD BAHREYN DİNARI 21.2083
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09453
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1770
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.8130
BWP BOTSVANA PULASI 0.71968
BRL BREZİLYA REALİ 1.4159
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05992
CZK ÇEK KORUNASI 0.36045
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00055
MAD FAS DİRHEMİ 0.88281
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16476
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.53164
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00707
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3730
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.11021
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2427
HKD HONG KONG DOLARI 1.0292
IQD IRAK DİNARI 0.00548
ISK İZLANDA KRONU 0.06285
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01884
LYD LİBYA DİNARI 1.7682
HUF MACAR FORİNTİ 0.02591
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.15279
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.9285
MXN MEKSİKA PESOSU 0.38658
EGP MISIR LİRASI 0.50917
NAD NAMİBYA DOLARI 0.53161
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00076
PEN PERU YENİ SOLU 2.1429
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0296
RSD SIRP DİNARI 0.08017
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.9358
SDG SUDAN POUNDU 0.02109
SYP SURİYE LİRASI 0.00636
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.53161
THB TAYLAND BAHTI 0.25712
TND TUNUS DİNARI 2.8789
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2880
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.28589
OMR UMMAN RİYALİ 20.7703
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.2785
VND VİETNAM DONGU 0.00035
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.4018
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.27926
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.5839

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